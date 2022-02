Pioggia di missili russi su Kiev: Ucraina sotto attacco. Uccisi due docenti

Una pioggia di missili russi è caduta nella notte su Kiev, capitale dell’Ucraina, mentre combattimenti sono in corso a nord della città, annuncia l’esercito ucraino. Di fatto le truppe russe sono ormai a pochi chilometri da Kiev, dove nella notte ci sono state almeno due forti esplosioni. Le sirene hanno risuonato anche stamane nella capitale, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi antiaerei. Fonti ucraine hanno riferito di avere intercettato alcuni missili e un aereo russo, i cui frammenti sarebbero caduti in una zona residenziale, incendiando un edificio e provocando tre feriti, di cui uno grave. Altre vittime avrebbe provocato un attacco missilistico russo lanciato alle prime ore del mattino contro un’unità di guardia di frontiera nella regione di Zaporizhia, che secondo fonti ucraine ha causato «morti e feriti».

Due insegnanti sono stati uccisi e uno ferito da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Mentre il portavoce delle forze armate dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), Eduard Basurin, ha annunciato di aver preso il controllo di tre città nel sud dell’Ucraina. L’Ucraina conta finora 137 soldati uccisi e 316 feriti dall’inizio dell’invasione e parla di 800 uomini persi dalle forze russe.

L’esercito russo ha distrutto 14 sistemi antimissilistici e abbattuto cinque aerei, cinque droni e un elicottero durante un’operazione militare speciale in Ucraina, ha annunciato alla Tass il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell’Ucraina, afferma il presidente Zelensky, che chiede «una coalizione contro la guerra» e invita «a rafforzare ulteriormente le sanzioni».

La «sicurezza» del presidente ucraino è in gioco, la Francia è pronta «ad aiutare se necessario», afferma il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. E anche il Regno Unito promette di rinforzare il proprio sostegno all’Ucraina. Mentre la Russia chiude il suo spazio aereo a tutti gli aerei britannici, o legati al Regno Unito. Al vertice straordinario notturno europeo, in sei ore di dibattito, si è trovata l’unità sulla solidarietà all’Ucraina e le sanzioni, concertate anche con il resto dell’Occidente e gli alleati asiatici.

Una riunione «storica» secondo il premier spagnolo Pedro Sanchez, al termine della quale la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso di colpire con le sanzioni il 70% del mercato finanziario russo, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha lasciato uno spiraglio al dialogo con Putin.

Gli Stati Uniti intanto, oltre a esprimere sdegno per la presa in ostaggio dello staff della centrale nucleare di Chernobyl da parte delle truppe russe, chiedono che al Consiglio di sicurezza dell’Onu, convocato per oggi, si voti una bozza di risoluzione che condanna l’aggressione della Russia e la violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Il presidente Biden parteciperà oggi a un summit virtuale straordinario con i leader dei Paesi Nato per fare il punto della situazione.