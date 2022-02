Letta affonda i referendum: “No a custodia cautelare e Severino, per gli altri c’è il parlamento”

«Netta contrarietà su custodia cautelare e legge Severino». E’ quanto esprime il segretario Pd Enrico Letta nel corso nella direzione Pd sui due quesiti proposti da Lega e Radicali. Sui Referendum «noi pensiamo che le riforme più importanti sono quelle che sono in Parlamento sia quelle approvate già sia quelle ancora in discussione – ha spiegato il leader dem aprendo la direzione nazionale dem al Nazareno. Dei 5 Referendum, 3 hanno materie che stanno dentro la discussione parlamentare e noi pensiamo che le risposte arriveranno là, sugli altri 2 quesiti non riesco a non esprimere la netta contrarietà sia sulla custodia cautelare sia sulla Severino, si possono fare miglioramenti ma non stravolgendo tutto».

«Ne discuteremo nei prossimi giorni – ha detto Letta. Proporrò di votare no qualora il parlamento non riuscisse ad approvare una legge prima dei referendum. Penso che la giustizia sia una delle riforme più attese nel nostro Paese. Troppo spesso di giustizia si discute in maniera corporativa. Io penso che le riforme più importanti sono quelle che sono già in Parlamento. Lì dentro, nelle riforme Draghi e Cartabia ci sono le riforme vere. Poi ci sono i 5 referendum. Tre di questi 5 hanno materie che stanno dentro le proposte in Parlamento. Non ci vedono contrari, ma è dentro il dibattito parlamentare che noi vogliamo che si riesca a dare le risposte».