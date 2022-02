Il giudice fa un passo indietro: «A Bologna non ci saranno processi ogni sette minuti»

Oggi nelle aule del Tribunale penale a Bologna, non si terranno processi da sette minuti. È quanto ha comunicato al Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola“, il giudice della seconda sezione Marino Barbensi che, nei giorni scorsi, aveva avvisato in anticipo l’Ordine degli Avvocati e spiegato che il numero di procedimenti in programma nel giorno di San Valentino lo avrebbe costretto a dedicare a ciascuno di questi non più di sette minuti. «In accoglimento delle istanze degli organi della locale avvocatura – ha invece scritto il giudice alla Camera Penale di Bologna – comunico che lunedì 14 febbraio non limiterò il tempo di trattazione dei processi, ma che in ragione di ciò non sono in grado di dare garanzie sugli orari in quanto i processi in ruolo sono 67. Cordialità».

Alla luce delle parole inviate dal magistrato, viene spiegato in una nota dal presidente della Camera Penale di Bologna, Roberto d’Errico e dal segretario, Chiara Rodio, «riteniamo doveroso ringraziare il dottor Barbensi per la costante interlocuzione con l’avvocatura in ordine alla gestione delle sue udienze, evidentemente finalizzata a ottimizzare i tempi della nostra attività professionale, evitando lunghe ed inutili attese fuori dall’aula d’udienza in un periodo peraltro climaticamente sfavorevole. Parimenti – viene aggiunto – riteniamo importante e lodevole che si sia inteso precisare che non vi saranno limitazioni temporali alla trattazione dei processi, che risultano ictu oculi inammissibili sol che si consideri la peculiarità di ogni singolo processo, che può richiedere tempi di definizione, anche per le sole questioni preliminari, ben diversi».