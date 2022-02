Il Renzi furioso attacca Creazzo e gli altri pm della procura di Firenze

«La mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare che non auguro al peggiore nemico e l’Anm è stata sempre in silenzio». Così il leader di Iv, Matteo Renzi ai microfoni di Radio Leopolda replica all’Anm. «L’appannamento della funzione del magistrato non dipende da quello che dice Renzi ma da quello che fa un magistrato. Se fa un atto sessuale il Csm ti dà due mesi in meno di anzianità, se lo fa un cittadino si prende anni di galera». «Sono cascati male, se c’è uno che non si tira indietro sono io. Basta buonismo, ora reagisco» ha aggiunto Matteo Renzi. «Io sono innocente, spero lo siano ance i giudici. Per verificarlo abbiamo chiesto a dei magistrati, noi ci fidiamo del sistema», ha spiegato il leader di Italia viva.

L’Anm replica a Matteo Renzi

I pm che hanno chiesto il processo nei confronti di Matteo Renzi «hanno adempiuto il loro dovere, hanno formulato una ipotesi di accusa che dovrà essere vagliata, nel rispetto delle garanzie della difesa, entro il processo, e non è tollerabile che siano screditati sul piano personale soltanto per aver esercitato il loro ruolo» .Lo afferma la giunta dell’Associazione nazionale magistrati.