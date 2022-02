Cassazione, il pg Salvi verso il pensionamento: corsa a tre per sostituirlo

Il concorso è stato bandito solo oggi e ancora non sono scattati i termini per la presentazione delle domande. Ma per la successione di Giovanni Salvi al vertice della procura generale della Cassazione è già partito il tamtam delle indiscrezioni. L’ipotesi più accreditata è quella di una partita a tre fra il procuratore aggiunto della Cassazione, Luigi Salvato, il Pg di Napoli, Luigi Riello e il Pg di Roma, Antonio Mura. Prima ancora della nomina del Pg della Cassazione il Csm dovrà provvedere alla scelta del nuovo procuratore di Palermo, dopo la nomina di Francesco Lo Voi a capo della procura di Roma.