Pittelli finalmente fuori dal carcere: «Può tornare ai domiciliari»

Giancarlo Pittelli torna ai domiciliari. È stata accolta infatti la richiesta di scarcerazione per l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, rispedito in cella dopo la lettera-appello alla ministra Mara Carfagna.

Imputato nell’ambito del maxiprocesso Rinascita Scott, Pittelli aveva avviato a inizio gennaio uno sciopero della fame durato quasi un mese, che ne ha aggravato le condizioni di salute già provate dalla lunga carcerazione preventiva. A suo sostegno si era mobilitato un comitato composto da colleghi, parlamentari e giornalisti che hanno lanciato un appello sottoscritto da oltre 1500 persone. A prendere in carico il caso, in settimana, è stato poi il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, che si è recato nel carcere di Melfi per incontrarlo.