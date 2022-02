Partygate, guai in vista per Johnson: spunta una nuova foto

Spunta una nuova foto imbarazzante per Boris Johnson, ancora alle prese con lo scandalo del partygate, le feste a base di alcol a Downing Street, mentre il Paese era in pieno lockdown.

L’immagine, pubblicata dal Daily Mirror, mostra il premier britannico durante un party natalizio il 15 dicembre del 2020, con una bottiglia di champagne aperta e tre membri del suo staff, uno con un cappello da Babbo Natale. Downing Street aveva precedentemente dichiarato che l’evento, descritto come un ’Christmas Quiz’, era avvenuto in forma virtuale.

Durante il question time alla Camera dei Comuni è stato chiesto a Johnson di dare conto della nuova foto e se la polizia dovesse ora indagare anche su questa presunta violazione delle regole di distanziamento in vigore all’epoca. L’accusa, ha replicato il premier, è «completamente erronea». «Sembra proprio uno dei party natalizi che lui ci ha detto non esserci mai stati», ha commentato sarcasticamente il deputato laburista Fabian Hamilton. All’epoca in cui è stata scattata la foto, Londra era sottoposta al regime di restrizioni ’2’, che proibiva gli incontri tra membri di gruppi familiari distinti. Il governo, inoltre, chiese esplicitamente ai cittadini di evitare di prendere parte a party natalizi.