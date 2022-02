Bufera su Tommaso Montesano per il tweet su Bergamo, Sallusti lo sospende

«Il Comitato di redazione del quotidiano Libero si dissocia dagli interventi con i quali un collega nella sostanza nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. E si scusa con le famiglie delle decine di migliaia di persone che hanno perso la vita a causa della pandemia. Si possono avere le idee più diverse su vaccini e Green pass, ma le teorie negazioniste sono quanto di più lontano dai valori dei giornalisti di Libero». Così in una nota il Cdr del quotidiano Libero prende le distanze dalle affermazioni del collega Tommaso Montesano, figlio dell’attore Enrico, che ieri in un tweet aveva scritto: «Le bare di #Bergamo stanno al #COVID19 come il lago della Duchessa sta al sequestro #Moro», paragonando la foto dei mezzi militari che trasportavano i feretri delle vittime del covid al falso comunicato delle Br durante il sequestro Moro.

Il tweet è stato cancellato, ma sempre su Twitter gira ancora lo screenshot che conserva il testo e l’ora della pubblicazione, avvenuta alle 18:32 di ieri 8 febbraio. E ora quella frase può costargli il posto di lavoro. Dura infatti anche la reazione del direttore Alessandro Sallusti, che bolla come «vergognose» le parole di Montesano e fa sapere di averne chiesto «il licenziamento per colpa grave e, comunque nell’attesa, la sospensione immediata». Mentre il sindaco di Bergamo Giorgio Gori annuncia querela su Twitter: «Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore Alessandtro Sallusti, ma si è passato il segno».

Da parte sua, Montesano si difende con un nuovo posto su Facebook in cui spiega che il suo tweet «è stato gravemente equivocato». «Il mio pensiero – scrive Montesano – era un semplice parallelismo – espresso in modo icastico ma evidentemente infelice – tra la forza simbolica dei camion militari di Bergamo, che hanno avuto il merito di far aprire gli occhi anche ai più scettici che negavano la gravità della pandemia, e le immagini della ricerca del corpo dell’onorevole Moro nel lago della Duchessa che, secondo le ricostruzioni storiche, convinsero l’opinione pubblica ad accettare l’ineluttabilità del destino di Moro. Volevo, in sostanza, sottolineare la forza evocativa di due immagini simbolo che hanno segnato in modo indelebile la storia, anche recentemente, del nostro Paese».

«Non ho mai inteso offendere il ricordo delle Vittime né i parenti che ancora oggi ne piangono la scomparsa. Né, tantomeno, contestare l’attendibilità dell’evento che ha colpito l’intera Comunità e la Nazione. Se ciò è avvenuto, me ne scuso e a loro esprimo la mia più sincera vicinanza, oltre all’augurio di trovare al più presto conforto e giustizia. Così come mi scuso con i miei colleghi, con il direttore e con l’Azienda. Chiedo che il tweet – peraltro rimosso – non sia ulteriormente strumentalizzato per fini estranei a quello che era il mio pensiero», conclude Montesano.