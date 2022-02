Riforma del Csm, l’Anm accusa: «Colpevole ritardo della politica»

«Siamo nella stagione delle riforme e quella forse più importante, certo quella più attesa, dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura tarda a veder la luce. È forte e fondata la preoccupazione che non potrà essere varata in tempo utile a consentire che la prossima composizione dell’organo di autogoverno sia formata da un meccanismo elettorale diverso dall’attuale». A denunciare il rischio del ritardo sulla riforma del Csm è il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, nella sua relazione di apertura al comitato direttivo centrale iniziata con gli auguri al presidente Mattarella.

«A dispetto di qualche malevola voce, indifferente alla realtà e affezionata ai pregiudizi, nessuno dentro l’Associazione nazionale magistrati ha brigato e briga per il mantenimento dello status quo – assicura Santalucia – Tutti abbiamo coscienza che il quadro normativo debba mutare, tutti sappiamo che sarebbe pernicioso affidare la nuova composizione del Csm ai medesimi meccanismi elettorali che hanno segnato periodi non felici dell’Istituzione consiliare». E ancora: «L’atteggiamento della magistratura verso le riforme è tutt’altro che di chiusura e meno che mai di intralcio. Sono i magistrati a chiedere che il sistema venga efficacemente riformato e che sia adeguatamente sostenuto da risorse umane e materiali». «Ma cosa può fare l’Anm più che chiedere, sollecitare, insistere, cercando di contribuire alla discussione pubblica sulla necessità delle riforme? – dice Santalucia. Null’altro che richiamare ancora una volta – sperando di non esser già fuori tempo massimo – l’attenzione della Politica tutta sulla impellenza di un nuovo assetto normativo, che non sarà, come solitamente si dice, la panacea di ogni male, ma che certo non può mancare in un disegno di ripresa che abbia a cuore l’Istituzione giudiziaria. E dovremo ricordare alla Politica che anche il non agire, il rimanere inerti, il far passare invano il tempo equivale, in situazioni di conclamata inadeguatezza del quadro di regole normative, all’assunzione di una pesante responsabilità, a cui la Magistratura resta estranea e di cui potrà solo patire le negative ricadute».

«A quanti dicono che l’Anm è rimasta inerte dopo gli scandali, che non ha saputo e voluto reagire, mi sento di replicare che le reazioni che si invocano non devono essere ricercate nei gesti eclatanti, nelle decisioni roboanti capaci di attirare l’attenzione mediatica. Le reazioni serie e durature vanno individuate nel faticoso lavoro che giorno dopo giorno concorre a ricostruire un ambiente di confronto e di partecipazione con al centro i temi, per una Associazione di magistrati assolutamente prioritari, dell’etica professionale», rivendica ancora il presidente dell’Anm. «È questo un merito che va riconosciuto alla Associazione tutta – sottolinea – che non ha sottovalutato i problemi ma non si è smarrita dietro ad essi e ha saputo sfruttare il momento di crisi per recuperare il terreno perduto». «Si può affermare, con ragionata fermezza – aggiunge Santalucia – che il tempo della responsabilità interpella tutti e che le sorti della giustizia non sono soltanto nelle mani dei magistrati, per quanto abili e laboriose esse siano».

Nel suo discorso di insediamento, il capo dello Stato «ha pronunciato parole assolutamente condivisibili, ha sottolineato che la magistratura e l’avvocatura sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si realizzi, facendo recuperare appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia, allineandola agli standard europei. Gli attori del cambiamento sono i protagonisti del processo, magistrati e avvocati, che non possono prescindere dal prezioso apporto del personale amministrativo in tutte le sue componenti. È l’intero mondo giudiziario a dover essere consapevole della importanza degli obiettivi di ripresa» . «I magistrati hanno dimostrato da tempo di aver la necessaria sensibilità e sono pronti a fare fino in fondo il loro lavoro con impegno e dedizione. Ciò non significa che possano o debbano tacere, omettendo di segnalare a chi ha la responsabilità politica quel che non funziona, e che non funziona ormai da troppi anni perché non si è voluto o non si è saputo porre rimedio, le soluzioni che non si palesano come efficaci, le inadempienze nella gestione dei servizi relativi alla giustizia. L’opera di denuncia consapevole, informata e argomentata, quando necessaria, è uno dei modi con cui si contribuisce al recupero di prestigio e credibilità. Occorre però – ammonisce il presidente Anm – che la voce critica sia ascoltata e non ignorata con il pretesto che parlano i soliti magistrati disfattisti».