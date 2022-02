Da Giorgio Parisi a Gherardo Colombo, ecco chi dice Sì al referendum sull’eutanasia

Sono già oltre cento i nomi di chi ha scelto di sostenere il referendum sull’Eutanasia Legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni ed è pronto ad attivarsi e a votare sì, nel caso in cui il referendum sia considerato ammissibile dalla Corte Costituzionale. Lo annuncia l’associazione Coscioni precisando che tra i nomi figurano quello del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, la scrittrice Dacia Maraini, il matematico Piergiorgio Odifreddi, il teologo Vito Mancuso, Don Ettore Cannavera, sacerdote cagliaritano, Chiara Rapaccini, scrittrice e compagna di Mario Monicelli, Massimo Recalcati, psicanalista e saggista, Carlo Rovelli, fisico e saggista e la astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta.

Tra gli altri anche numerosi magistrati, tra cui Gherardo Colombo, scienziati, come Michele De Luca, ma anche Carmen Carollo e Valeria Imbrogno, mamma e compagna di Fabiano Antoniani, Mina Welby, moglie di Piergiorgio, Beppino Englaro, papà di Eluana. Una lista destinata ad aumentare nelle prossime ore. «Siamo grati al primo gruppo di persone che si uniscono ai promotori nell’impegnarsi per il sì al referendum eutanasia legale», hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretario nazionale e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. «Nella distrazione assoluta delle forze politiche, è fondamentale che la spinta per il referendum sia arrivata proprio da parte di chi vive in prima persona la realtà della malattia e della disabilità, insieme a grandi personalità del mondo della scienza e della cultura. È una nuova tappa di un percorso iniziato 15 anni fa grazie al coraggio di Piergiorgio Welby e che oggi, con l’Associazione Luca Coscioni, portiamo avanti anche nei Tribunali per difendere i diritti di persone, come i marchigiani Antonio e Mario, costretti a sostenere persino un calvario giudiziario, in aggiunta a quello fisico e psicologico dovuto dalla propria condizione, per poter vedere rispettato il diritto a porre fine alle proprie sofferenze in Italia».

Durante l’estate 2020 erano state oltre 1.240.000 le firme raccolte per poter richiedere il referendum su un tema ancora non affrontato dal Parlamento italiano, nonostante i richiami della Consulta: il diritto a scegliere di essere aiutati a porre fine alla propria vita. Il referendum, infatti, vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia (il cosiddetto omicidio del consenziente, previsto dall’art. 579 c.p). Il quesito referendario era stato depositato in Cassazione il 20 aprile 2021, dai leader dell’Associazione Luca Coscioni insieme a rappresentanti del Comitato Promotore costituito da decine di associazioni, movimenti e organizzazioni. La Corte costituzionale si riunirà il 15 febbraio per discutere l’ammissibilità.