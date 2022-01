Bruciare Casellati e poi la separazione consensuale Meloni-Salvini

C’è del metodo nella follia di Salvini, e quella che può apparire come una schizofrenia politica incontrollata è in realtà controllatissima e dettata dalla necessità di tenere in piedi due cose inconciliabili: la “coalizione” di governo e la coalizione politica di centrodestra. Ma per il leader leghista è pressoché impossibile chiudere quel cerchio. E così si arriverà, e forse si sta già arrivando, al momento in cui dovrà scegliere se votare il prossimo capo dello Stato con Meloni, oppure votarlo con Letta e Conte. E non è certo un mistero che Meloni spinga per questa seconda soluzione. La partita della leader di Fratelli d’Italia a questo punto è chiara: cercare di spingere Salvini verso la maggioranza e rinforzare il ruolo di Fdi come opposizione unica al governo. L’ideale, sempre per Meloni, sarebbe infatti che Salvini, Letta e Conte decidessero di portare sul Colle Mario Draghi, ovvero il candidato che più di ogni altro accorcerebbe la distanza temporale dalle prossime elezioni, vero obiettivo della leader di Fdi. E anche il suo sì alla candidatura di Casellati è servito proprio a questo: a mostrare plasticamente la non autonomia politica del centrodestra, a certificare l’incapacità, per mancanza di voti, di eleggere un candidato di area. E bruciando il candidato più autorevole – parliamo della seconda carica dello Stato – il liberi tutti nel centrodestra sarebbe del tutto giustificato e legittimo e senza particolari conseguenze politiche per la colazione. Insomma, una separazione consensuale in attesa della ricongiunzione alle prossime elezioni. E a ben vedere il problema sarebbe tutto di Salvini che dovrebbe gestire il prossimo anno di campagna elettorale da una posizione di governo (caro bollette e misure anticovid inluse) con una Meloni scatenata all’opposizione). Insomma, a ben vedere Salvini non ha poi molte strade e in fin dei conti sta ripetendo lo schema che seguì dopo le elezioni del 2018, quando, dopo aver provato vari esperimenti per governare con Fi e FdI , decise di percorrere e chiudere la strada dell’alleanza di governo con i 5stelle con l’ok di Berlusconi. E il centrosinistra? Ecco, al momento una coalizione di centrosinistra semplicemente non esiste. Letta, in perenne attesa delle mosse del centrodestra, sembra giocare di sponda. Ma il centrosinistra non esiste perché accanto al Pd non c’è un Movimento ma almeno due (quello di Conte e quello di Di Maio) ognuno dei quali è impegnato nella propria personalissima partita.– Davide Varì392 1969836