Ufficio del processo, ecco le graduatorie con i primi 8.171 vincitori

Approvate le graduatorie di merito e dei vincitori per ciascun distretto di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione dei primi 8.171 addetti all’ufficio per il processo.

Per la Cassazione, l’immissione dei 200 vincitori è fissata a partire dal 14 febbraio 2022, secondo il calendario che verrà pubblicato su Giustizia.it e comunicato agli interessati all’indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Dal 21 febbraio invece è prevista l’entrata per i vincitori di concorso negli Uffici giudiziari.

La prima tranche di nuove risorse costituisce un passo importante nel rispetto degli impegni presi dall’Amministrazione con gli Uffici giudiziari, al fine del conseguimento degli ambiziosi obiettivi del Pnrr.

Per la diffusione dell’ufficio per il processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi è stato recentemente approvato un cospicuo finanziamento (oltre 51 milioni di euro) per 6 macro-progetti proposti da 57 atenei.

Ecco le GRADUATORIE