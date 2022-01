Intercettazioni, l’Aula ha deciso: «No al trojan su Cosimo Ferri»

No all’utilizzo delle intercettazioni di Cosimo Ferri. E’ quanto ha deciso l’Aula della Camera negando l’uso delle «captazioni informatiche» tramite Trojan richieste dalla sezione disciplinare del Csm nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del deputato di Italia Viva ed ex magistrato, tra i partecipanti alla cena all’Hotel Champagne con Luca Palamara. L’Assemblea di Montecitorio ha approvato con 227 voti a favore e 86 contrari (M5S e Alternativa) la relazione della Giunta volta a negare l’autorizzazione. A votare il diniego erano stati tutti i partiti in maniera compatta, tranne il M5S, che aveva rivendicato la propria difesa a spada tratta della spia che ha terremotato la magistratura.