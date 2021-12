Renzi: «Quirinale? No, ora pensiamo solo ai contagi: cambiare le regole»

«Sono contento che la politica italiana abbia smesso di chiacchierare del presidente della Repubblica, non è un tema all’ordine del giorno. Quello che è all’ordine del giorno è come affrontare l’ondata di nuovi contagi». Lo afferma in un video su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. «Vado un po’ controcorrente, io la penso come Matteo Bassetti – spiega -. Perché il virus è cambiato, il virus non è più aggressivo come prima, è più contagioso ma meno aggressivo. Grazie a cosa? Innanzitutto grazie ai vaccini. E allora cambiamo le regole, non teniamo le regole che andavano bene fino a un anno e mezzo fa». «Prima regole: se sei vaccinato non vai in quarantena in caso di contatto con un positivo – sottolinea -. Seconda regola: acceleriamo sui vaccini, anche sulle terse dosi, anche senza prenotazione. Terza regola: se ci sono delle restrizioni, facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax».

Quirinale, Rosato dice no a Berlusconi

«Sì, come abbia detto più volte, serve un presidente della Repubblica che abbia un ampio consenso in Parlamento. E Berlusconi non ha queste caratteristiche». Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Matteo Renzi escluda di votare Silvio Berlusconi Capo dello Stato.