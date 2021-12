La lettera di Angelo Burzi prima di suicidarsi: «Sono vittima di un’ingiustizia»

Angelo Burzi, 73 anni, ex assessore e consigliere regionale, storico esponente di Forza Italia, ha lasciato una lettera prima di suicidarsi, accusando i magistrati che ha incrociato nel corso di quattro processi. «Io sono innocente, vittima di una ingiustizia» riporta il Corriere della Sera. Il 14 dicembre, la Corte d’appello di Torino lo aveva condannato a 3 anni di carcere per i rimborsi. «E un’accusa da cui mi sento oppresso», aveva dichiarato Burzi nel maggio 2015, durante il dibattimento di primo grado, dal quale uscì assolto. Sei anni più tardi, dopo la condanna in appello e un rinvio della Cassazione, la nuova pronuncia dei giudici di secondo grado: colpevole.

Burzi, che nella vita faceva l’imprenditore, aveva contribuito a far nascere Forza Italia in Piemonte nel 1993. Chi lo difende oggi che non c’è più è l’ex presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota. «Sono state fatte delle ingiustizie tremende: le spese contestate ad Angelo, come quelle addebitate a me, erano del tutto comparabili con le spese di altri consiglieri che, a mio parere, sono stati giustamente prosciolti in altri gradi di giudizio. C’è stata una inspiegabile differenza di risultati – sostiene l’ex governatore leghista ora in Forza Italia -. Per questo credo sia necessario un serio approfondimento pubblico della vicenda».