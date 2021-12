Super green pass: ecco le nuove regole in vigore da domani

Conto alla rovescia per il super Green pass (con vaccinazione o guarigione da Covid) che entrerà ufficialmente in vigore domani. Il certificato nella sua doppia versione sarà in vigore fino al 15 gennaio. Regole per il rispetto delle quali le forze dell’ordine faranno un ulteriore sforzo operativo. Chi possiede già un Green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà l’app Verifica C19 a riconoscerne la validità. Dal 15 dicembre 2021 la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. Il Green pass base di chi si sottopone a un tampone molecolare, valido per 72 ore, o antigenico per 48 ore, sarà utile – tra l’altro – per recarsi al lavoro o utilizzare i mezzi pubblici come bus e metro e per quanto riguarda i mezzi di media e lunga percorrenza. Il Super green pass sarà adottato anche in zona bianca.

SUPER GREEN PASS OVUNQUE – La prima cosa da ricordare è che le restrizioni legate al cosiddetto “super green pass”, che riguarda solo i vaccinati e i guariti dal Covid, valgono in tutto il Paese, anche in zona bianca. Il certificato dura 9 mesi dall’ultima somministrazione effettuata. Il nuovo certificato viene aggiornato automaticamente.

BAR E RISTORANTI – Il nuovo certificato ’rafforzatò è necessario per accedere ai locali al chiuso. Obbligatorio anche per cinema, teatri, musei e stadi.

TRASPORTI – Il green pass “base” resta obbligatorio sui mezzi di lunga percorrenza, e diventa necessario anche per salire su bus e metropolitane, oltre che per pernottare in albergo. Se ci si muove con un mezzo proprio all’interno del proprio Comune o verso altre Regioni/Province autonome non c’è bisogno di Pass. Ma attenzione: in zona arancione a chi non ha né il Green Pass, che sia di base o rafforzato poco importa) lo spostamento è consentito solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune. In arancione anche da Comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia. Per il trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni, cioè gli scuolabus, nessun obbligo di tampone, vaccino o altro: si sale senza Certificati.

OBBLIGHI VACCINALI – Dal 15 di dicembre il vaccino diventa obbligatorio anche per il personale amministrativo del comparto sanità, per gli insegnanti e per il personale amministrativo della scuola, oltre che per i militari, le forze di polizia e il soccorso pubblico.

SHOPPING, MOVIDA E CONTROLLI – Con l’entrata in vigore del nuovo certificato verde vengono intensificati i controlli: c’è «l’esigenza di potenziare le attività di verifica», si legge nella circolare invita al Viminale ai prefetti, soprattutto «in concomitanza dei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente più elevato». «L’intensificazione dei servizi andrà particolarmente curata nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida». Inoltre andranno «programmati i servizi di controlli collegati alle festività natalizie e di fine anno».

VERIFICHE SU TRASPORTI E LOCALI – Secondo le disposizioni date dal Viminale, nel settore degli esercizi pubblici e ristorazione, i controlli sui green pass verranno effettuati dalla polizia locale, mentre polizia e carabinieri si concentreranno su bus e metropolitane.

E le vaccinazioni intanto corrono. In Italia fino a ora sono state 98,4 milioni le dosi di vaccino somministrate. In particolare sono state somministrate 8.409.731 dosi addizionali/richiami (booster) al 40,93% della popolazione potenzialmente oggetto di questa somministrazione (coloro che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi). Le persone che hanno avuto almeno una prima dose sono 47.366.068, cioè l’87,70% della popolazione over 12. Ad aver completato i ciclo vaccinale sono state 45.771.130, pari all’84,75% della popolazione over 12. I guariti dal covid da al massimo 6 mesi sono 363.595 (76.285 si collocano nella fascia 12-19 anni, 64.579 nella fascia 20-29, 62.111 nella fascia 30-39 anni, 62.787 nella fascia 40-49).