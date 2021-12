Suicidio assistito, passo spedito verso l’approvazione definitiva

Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno approvato – dopo l’articolo uno votato nel primo pomeriggio di ieri – l’articolo 2 del testo sul Fine vita in cui si definiscono i termini del suicidio assistito. Procede dunque spedito l’iter del provvedimento, calendarizzato per il 13 dicembre, fino alla scorsa settimana bloccato dall’ostruzionismo del centrodestra.

Suicidio assistito, cosa c’è scritto nell’articolo 2

L’articolo due recita così: «Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole con il supporto e sotto il controllo del sistema sanitario nazionale secondo le modalità previste negli articoli 4 e 5. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere di volere. Le strutture del servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: