Presunzione d’innocenza, legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

«La legge sulla presunzione d’innocenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: si tratta di un momento storico per lo Stato di diritto. Le norme saranno operative dal 14 dicembre. E tutti dovranno rispettarle rigorosamente. Sarà fondamentale un assiduo “controllo sociale antielusione”. Chiunque ravvisi una violazione delle regole, potrà segnalarlo al Ministro della Giustizia: stiamo predisponendo appositi modelli e formulari». Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Azione.

Legge sulla presunzione d’innocenza, parla Enrico Costa

«All’inizio non ci credeva nessuno: solo noi di Azione abbiamo insistito con tenacia e, grazie al fatto che si trattava di una battaglia giusta e non ideologica, abbiamo convinto il Parlamento, che ha votato compatto, praticamente all’unanimità. Quando si studia e si argomenta con competenza si raggiungono risultati storici. Un grazie alla Ministra Cartabia per il suo grande lavoro e perché ha sempre creduto in questi principi fondamentali», conclude così Enrico Costa.