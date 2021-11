La cabina di regia: «Super green pass già in zona bianca»

Il super green pass valido solo per vaccinati e guariti verrà richiesto su tutto il territorio nazionale, dunque già in area bianca. E «tutte le attività restano aperte, anche se scatta la zona rossa. I lockdown ci saranno solo per i no vax» che non potranno entrare nei locali pubblici, nelle palestre, nei cinema e nei teatri. E’ quanto emerge dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi sulle misure anti-Covid che il governo, nel Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio, si appresta a varare. La divisione per colori -bianco, giallo, arancione e rosso- con le nuove misure resta ma di fatto diventa più blanda. La cabina di regia ha proposto inoltre di rendere il vaccino obbligatorio per i militari, le forze dell’ordine e i docenti da metà dicembre e conferma l’importanza dell’obbligo di mascherina all’aperto dalla zona gialla. La validità del green pass passerà da 12 a nove mesi.

La terza dose di vaccino sarà possibile dopo 5 mesi dalla precedente somministrazione. Dal 15 dicembre si prevede l’obbligo di terza dose per personale sanitario e Rsa. La cabina di regia inoltre ha deciso l’aumento e il rafforzamento dei controlli da parte delle forze di polizia. Tra le altre ipotesi sul tavolo anche l’estensione del green pass 3G (cioè anche con tampone) a trasporti regionali e Interegionali. Si valuta per il trasporto urbano ma la decisione potrebbe essere problematica a causa dei controlli. Rimane infine il green pass 3G per treni a lunga percorrenza. In zona gialla e arancione i restringimenti varranno solo per chi non ha green pass 2G.