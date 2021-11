La quarta ondata travolge l’Austria: da febbraio vaccino obbligatorio

Non si ferma, anzi prende maggiore vigore, la violenta ondata, la quarta, di Covid che sta colpendo l’Europa, in particolare nelle sue regioni settentrionali ed orientali dove sono più basse le percentuali di vaccinati rispetto ai Paesi mediterranei come l’Italia e la Spagna. E se altri Paesi, come Grecia e Slovacchia, stanno seguendo l’esempio dell’ Austria adottando restrizioni e lockdown per i non vaccinati, il governo di Vienna oggi ha annunciato che sarà costretto a chiudere di nuovo per tutti. E la misura di lockdown non viene neanche esclusa dal governo tedesco, che anche ha varato restrizioni specifiche per i non vaccinati.

Dopo il lockdown solo per i non vaccinati, l’Austria ha annunciato che da lunedì prossimo, e per un minimo di 10 giorni ed un massimo di 20, scatterà un nuovo lockdown per tutti. «Non è stato facile prendere questa decisione, a nessuno piace adottare misure che limitano la libertà», ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg aggiungendo che questa decisione è necessaria perché «troppi tra di noi si sono comportati senza solidarietà».

Di fronte alla violenza della quarta ondata di Covid, che ieri ha registrato il record di oltre 15mila contagi quotidiani, con un tasso di incidenza arrivato a mille casi ogni 100mila abitanti, il governo ha anche deciso di rendere obbligatorio il vaccino dal prossimo febbraio, diventando così il primo Paese dell’Unione Europea ad imporre la somministrazione. In Austria è completamente vaccinato il 65% della popolazione, un tasso «vergognosamente basso» ha detto nei giorni scorsi Schallenberg che oggi ha deciso anche che dal 13 dicembre il lockdown continuerà per i non vaccinati.