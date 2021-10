Caso Regeni, gli avvocati degli 007 egiziani: «Così si è salvato il diritto»

Anna Lisa Ticconi, Paola Armellin, Filomena Pollastro e Tranquillino Sarno sono gli avvocati difensori degli agenti dei servizi segreti egiziani imputati per la morte di Giulio Regeni. Per gli 007 alla sbarra (il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, ed il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif) il 14 ottobre scorso la Corte d’Assise di Roma ha annullato il rinvio a giudizio, disposto a maggio dal Gup, e rinviato gli atti. Si ripartirà quindi dall’udienza preliminare.

L’obiettivo è preciso e al tempo stesso garantista: rendere effettiva la conoscenza del processo agli imputati e farlo reggere da subito su solide basi con l’attivazione di un «meccanismo riparatorio pieno» in tema di conoscenza del processo. Verrà evitato, per usare le parole del professor Giorgio Spangher, il «tarlo della invalidità», preservando il diritto al «giusto processo». Il percorso si fa più tortuoso, ma non sacrificherà i diritti delle parti.Gli avvocati Ticconi, Armellin, Pollastro e Sarno non ci stanno a passare, per il delicato ruolo assunto nel processo Regeni, come coloro che stanno dalla parte sbagliata. Anzi. Ribadiscono con forza il diritto di difesa, compreso quello degli agenti dei servizi segreti egiziani, che non può e deve essere compresso per ragioni mediatiche o, peggio ancora, usato come un boomerang in una insopportabile gogna ciclicamente messa in moto in Italia.

«Vogliano prima di tutto – dicono al Dubbio Armellin, Ticconi, Pollastro e Sarno – esprimere la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia Regeni, il cui dolore immenso merita rispetto. Non ci siamo mai sentiti dalla parte sbagliata. I quattro imputati sono stati fortunati. Non hanno trovato avvocati alle prime armi, di primo pelo, ma difensori con anni di esperienza che hanno analizzato punto per punto il caso, senza mai risparmiarsi. Abbiamo anticipato le spese, abbiamo studiato migliaia di pagine. Abbiamo fatto il nostro lavoro con dedizione e passione. La nostra vittoria, occorre ribadirlo, non è la sconfitta della famiglia Regeni. Abbiamo vinto noi e si è salvato il diritto».