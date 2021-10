Scontri dopo il corteo “no Green pass”, arrestati i vertici di Forza Nuova

Sono 12 le persone arrestate dalla polizia di stato nel corso della notte in relazione agli scontri avvenuti ieri nel corso del corteo No-Vax e no Greem Pass. Tra gli arrestati anche i vertici di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore, rispettivamente responsabile nazionale di FN e capo romano del movimento di estrema destra. Castellino era già stato fermato e portato in questura nella serata di ieri.

«Basta violenza dei gruppi neofascisti- ha dichiarato il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera -. L’assalto fascista di ieri alla sede nazionale della Cgil non è che la goccia che fa traboccare il vaso. Forza Nuova è un movimento dichiaratamente fascista, in questi anni sempre alla guida dei peggiori risvolti violenti delle manifestazioni di piazza, i cui dirigenti pluripregiudicati si fanno beffe dello Stato e della Legge contravvenendo alle restrizioni a cui dovrebbero essere sottoposti, come ieri il loro responsabile di Roma, Giuliano Castellino. Domani stesso presenteremo, alla Camera, come Partito Democratico, una mozione urgente che chiede al governo lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti per decreto, ai sensi della Legge Scelba. Non è più possibile tollerare questo insulto continuo ai valori democratici della Costituzione. Queste violenze non possono passare sotto silenzio».

Per il ministro del Lavoro Andrea Orlando, «il presidio alla democrazia va tenuto con forza, mi auguro che tutte le forze siano unite nel rifiuto» alla violenza. «È abbastanza evidente che fosse una cosa organizzata – risponde a Maria Latella che lo intervista a Radio24 – c’erano anche persone che andavano al corteo per ragioni diverse, protestavano per il green pass ma in quel corteo la matrice scelta e lo sfondamento di quella porta, è chiara ed evidente».

«Quella di ieri è una ferita democratica, un atto di offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti», ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini aprendo l’assemblea generale del sindacato. «Vorrei che fosse chiaro che se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che la Cgil, il movimento dei lavoratori sono quelli che hanno sconfitto il fascismo in questo Paese, hanno riconquistato la democrazia: non ci intimidiscono, non ci fanno paura».