Anche Prodi si schiera con Berlusconi: «Perizia psichiatrica? Una follia»

Un tempo erano avversari politici, quando esisteva l’Ulivo e il Popolo delle Libertà prendeva sempre più forma. Oggi, però, il professore Romano Prodi, ex presidente del Consiglio dei Ministri, e tra i padri fondatori dell’Euro, va in soccorso di Silvio Berlusconi, criticando duramente la decisione del tribunale di Milano di effettuare una perizia psichiatrica nei confronti dell’ex presidente del Milan, tra gli imputati del processo “Ruby Ter”.

«La perizia psichiatrica è una delle ennesime follie dell’Italia», ha affermato l’ex premier al Castello di Santena, in provincia di Torino, dove Prodi ha ricevuto il Premio Cavour 2021. Giovanni Minoli pone le domande e naturalmente non si lascia sfuggire la ghiotta opportunità». Ma il professore bolognese non vede di buon occhio il Cav al Quirinale. «Ho 82 anni, affrontare un settennato sarebbe da incoscienti».