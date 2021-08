Ci sono 81 studentesse afghane iscritte alla Sapienza bloccate a Kabul

Ci sono 81 studentesse afghane iscritte all’Università degli studi di Roma “La Sapienza” bloccate a Kabul. Insieme a loro anche altri 37 ragazzi. I giovani erano sulla lista del Ministero della Difesa e dovevano essere trasferiti in Italia ma sono rimasti intrappolati in Afghanistan. A confermarlo è l’ex rettore dell’Università Eugenio Gaudio aggiungendo che con il prorettore agli affari internazionali Bruno Botta, si sta lavorando a 360 gradi «per sostenere gli studenti afghani iscritti alla Sapienza attraverso fondi con la Fondazione Roma-Sapienza».

«C’è impegno – ha detto all’Agi l’ex Rettore che è anche presidente della Fondazione Roma Sapienza – per aiutare questi studenti in difficoltà». La notizia dell’iscrizione della lista di 81 ragazze che dovevano iniziare i corsi all’Università La Sapienza di Roma, è stata data dal prorettore in una intervista al Gr1. Le giovani afghane dovevano partire ma a causa degli attentati degli ultimi giorni sono dovute tornare indietro.