Afghanistan, Letta contro Biden: «Discorso inadeguato»

«A me non è piaciuto il discorso che ha fatto Biden ieri sera. Sono un grande estimatore del Presidente americano, ma francamente le sue parole di ieri sera le ho trovare totalmente inadeguate rispetto alla gravità della situazione». Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ieri sera nel corso di una serie di iniziative elettorali in provincia di Siena.

«Un intero popolo si è fidato dell’Occidente e poi si è sentito tradito dall’Occidente, perché questa fuga vergognosa di queste ultime 48 ore è un tradimento ad un popolo che si è fidato di noi e che oggi probabilmente fai i conti con l’aver pensato di aver fatto male a fidarsi di noi», ha affermato. «Le dichiarazioni di Salvini che ho letto oggi sono totalmente inaccettabili, sull’idea di dire: “gli afghani? giusto quei dieci che hanno collaborato con gli italiani, poi non li vogliamo altri”. Se questa fosse la linea, ma non sarà quella, le parole del presidente Draghi sono state diverse», ha affermato.