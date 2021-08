Morto il penalista Luca Petrucci. Il ricordo di Caiazza

L’avvocatura italiana piange la scomparsa del penalista, Luca Petrucci, deceduto nella giornata di ieri all’età di 63 anni. Un decesso che ha scosso tutto il mondo della giustizia e della politica romana. Luca Petrucci era un avvocato brillante, di grande cultura, severo in aula ma anche sorridente con i suoi interlocutori. Dal 2005 al 2010 aveva ricoperto la carica di presidente dell’Ater, dopo essere stato consigliere di amministrazione della società Risorse per Roma dal 2005 al 2003 e per un periodo docente di diritto penale all’Accademia della Pubblica amministrazione.

I messaggi di cordoglio

Tra i primi messaggi in sua memoria, c’è quello del presidente dei penalisti italiani, Gian Domenico Caiazza. «Apprendo con sgomento della scomparsa di Luca Petrucci, avvocato prestigioso, appassionato protagonista della vita politica e pubblica del Paese, amico sincero e gentile. I penalisti italiani rendono omaggio ad un collega che ha onorato la toga, e si stringono con affetto e commozione alla sua famiglia».

Mentre l’attuale presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, ha voluto ricordarlo così: «A lui ero legato da un rapporto di amicizia e profonda stima. Lo avevo incontrato all’inizio dell’estate nella sede della Regione e sempre con grande voglia di fare mi aveva parlato di progetti e attività da portare avanti. Di lui ricorderemo sempre proprio questo, la grande passione civile unita a correttezza e alla professionalità con la quale svolgeva ogni giorno il suo lavoro. Ai suoi familiari le mie sincere condoglianze e un grandissimo abbraccio» ha concluso Zingaretti.

I processi affrontati da Luca Petrucci

Nel corso della sua carriera, Luca Petrucci aveva partecipato a processi molto importanti. Tra questi ricordiamo quello per la morte del giurista e docente, Massimo D’Antona, ucciso dalle Brigate Rosse, l’omicidio di Marta Russo, studentessa romana, tutelando i diritti della mamma, il processo “Mafia Capitale”, dove aveva assistito l’ex tesoriere della “Margherita”, Luigi Lusi, e infine ha difeso l’ex presidente del Consiglio dei ministri, Massimo D’Alema e l’ex governatore della Regione Lazio, Pietro Marrazzo.