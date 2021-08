Afghanistan, i talebani entrano a Kabul. Ghani verso la resa pacifica

Il presidente afghano, Ashraf Ghani, nelle prossime ore lascerà il potere a un governo ad interim guidato dai talebani, che sono ormai entrati a Kabul. «La vita, la proprietà e la dignità di nessuno saranno danneggiate e la vita dei cittadini di Kabul non sarà a rischio», avrebbero affermato i talebani. Il leader a Doha, in Qatar, ha ordinato infatti ai combattenti di restare alle porte della città, di non usare violenza, di evitare morti e feriti. E il ministro dell’Interno, Abdul Sattar Mirzakwal, garantisce che “Kabul non sarà attaccata e che la transizione avverrà in modo pacifico”.

I talebani hanno conquistato questa mattina la principale città orientale dell’Afghanistan, Jalalabad, senza combattere, mettendo in sicurezza le strade chiave che collegano il paese al Pakistan. La caduta di Jalalabad lascia al governo centrale dell’Afghanistan il controllo solo del centro di Kabul e di altri sette capoluoghi di provincia sui 34 del Paese. Il governo del presidente Ashraf Ghani sembrava avere poche opzioni poiché i talebani hanno effettivamente circondato Kabul: prepararsi per una sanguinosa battaglia per la capitale o capitolare. La cattura di Jalalabad, con una popolazione stimata di oltre 280.000 abitanti, e di altre aree della provincia di Nangarhar concede ai talebani il controllo del valico di frontiera di Torkham, la più grande rotta commerciale e di transito tra l’Afghanistan e il Pakistan. I talebani ora controllano almeno 25 capoluoghi di provincia delle 34 province dell’Afghanistan. Tutte queste città sono state catturate in 10 giorni. Mentre i talebani avanzano verso Kabul, paesi tra cui Stati Uniti, Germania e Francia hanno iniziato le operazioni di evacuazione del personale locale dall’Afghanistan.