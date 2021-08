Camere penali (e i radicali) in visita nelle carceri, ecco il calendario completo

Nelle carceri a Ferragosto, nelle ore in cui il caldo è insopportabile come mai da un secolo, ci saranno solo i radicali e gli avvocati dell’Unione Camere penali. Solo loro, come quasi sempre, hanno programmato un calendario di visite negli istituti di pena.

Il Partito radicale ha previsto di intrecciare l’atto di vicinanza a detenuti e personale penitenziario con la campagna referendaria sulla giustizia. Così nella domenica di ferragosto, alle 11, il segretario Maurizio Turco terrà una conferenza stampa sui quesiti a Reggio Calabria, davanti alla casa circondariale Arghillà. La tesoriera Irene Testa, alla stessa ora, ne terrà una dinanzi al carcere di Alghero. Già da ieri Testa è in Sardegna con Giacomo Melilla e un’ampia delegazione di militanti e iscritti per la raccolta firme.

I penalisti sfidano l’indifferenza e Lucifero

«Lucifero non ferma le Camere penali», si legge nella nota diffusa oggi dall’Osservatorio carcere dell’Ucpi, che a propria volta prosegue in queste ore le visite negli istituti di pena in corso dal 27 luglio. «Molti avvocati sono entrati ed entreranno nelle carceri per conoscerne le condizioni di vivibilità e verificare quali rimedi sono stati adottati per fronteggiare l’ondata di caldo eccezionale che attraversa il Paese», si legge nel comunicato. Oggi la Camera penale di Roma è stata a Regina Coeli, e negli istituti delle rispettive città hanno fatto visita i penalisti di Tempio Pausania, Cagliari e Reggio Calabria.

Anche a Ferragosto ci saranno visite delle rispettive Camere penali a Milano, Verona, Bellizzi (per la Camera penale Irpinia), Cosenza, Paola, Catanzaro e Fermo, ricorda l’Osservatorio Ucpi, che diffonde l’elenco delle ulteriori tappe previste da lunedì fino al 30 agosto e che «elaborerà un documento finale sull’iniziativa che sarà inviato al ministro della Giustizia».

Di seguito la lunga lista delle carceri in cui le Camere penali sono già entrate ed entreranno per verificare le condizioni dei detenuti.

Ecco le visite nelle carceri già compiute dalle Camere penali…

Camera Penale di Firenze, 27 luglio, casa circondariale di Sollicciano; Camera penale di Torino, 2 agosto, casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino; Camera penale di Firenze, 3 agosto, casa circondariale di Sollicciano; Camera penale di Prato, 9 agosto, casa circondariale di Prato; Camera penale di Palermo, 10 agosto, casa circondariale “Antonio. Lorusso” di Palermo; Camera penale di Siena, 10 agosto, casa circondariale di Siena; Camera penale di Sassari, 12 agosto, casa di reclusione “Giuseppe Tomasiello” di Alghero; Camera penale di Taranto, 12 agosto, casa circondariale di Taranto. Camera penale di Roma, 13 agosto, casa circondariale di Regina Coeli; Camera penale di Tempio Pausania, 13 agosto, casa circondariale “Paolo Pittalis” di Tempio Pausania; Camera penale di Cagliari, 13 agosto, casa circondariale “Ettore Scalas” di Cagliari; Camera penale di Reggio Calabria, 13 agosto, casa circondariale Arghillà di Reggio Calabria.

…e quelle in programma da ferragosto a fine mese

Ed ecco di seguito l’elenco delle visite che le Camere penali hanno in programma dal giorno di ferragosto a fine mese. Camera Penale Irpina, 15 agosto, casa circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino; Camera Penale di Cosenza, 15 agosto, casa circondariale “ Sergio Cosmai”, di Cosenza; Camera Penale di Verona, 15 agosto, casa circondariale di Verona; Camera Penale di Paola, 15 agosto, casa circondariale di Paola; Camera Penale di Catanzaro, 15 agosto, casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro; Camera Penale di Fermo, 15 agosto, casa circondariale di Fermo; Camera Penale di Milano, 15 agosto, casa circondariale San Vittore di Milano; Camera penale Friulana di Udine, 16 agosto, Casa Circondariale di Udine e 17 agosto Casa Circondariale di Tolmezzo; Camere Penali di Napoli Nord, Nola e Santa Maria Capua Vetere, 17 agosto, casa circondariale “F. Uccella” di S. Maria Capua Vetere; Camera Penale di Latina, 17 agosto, casa circondariale di Latina; Camera Penale distrettuale della Basilicata, 18 agosto, casa circondariale di Potenza; Camera Penale di Siena, 18 agosto, casa circondariale di San Gimignano; Camera Penale di Parma, 19 agosto, istituto penitenziario di Parma; Camera Penale Irpina, 19 agosto, casa circondariale di Ariano Irpino; Camera Penale di Pisa, 20 agosto, casa circondariale di Pisa; Camera Penale di Trieste, 26 agosto, casa circondariale “Ernesto Mari “ di Trieste; Camera Penale di Reggio Emilia, 30 agosto, casa circondariale di Reggio Emilia; Camera Penale di Alessandria, 31 agosto, casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.