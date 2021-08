Sisto: «Questa riforma ha riportato in auge il diritto di difesa»

«Questa riforma ha riportato in auge il diritto di difesa. C’è un clima nuovo rispetto a periodi in cui, probabilmente, le procure avevano il sopravvento sulla tutela dei diritti. Ma è acqua passata». A parlare è Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia, che promuove la riforma del processo penale.

La riforma la soddisfa completamente?

Non è una riforma universale del processo, bensì la sua velocizzazione costituzionalmente orientata. Alla domanda dell’Europa si è data una risposta precisa, ipotizzando una serie di terapie diversificate, tutte tendenti ad un solo scopo: ridurre del 25% i tempi del processo fino al 2026. Per farlo sono stati mutati i criteri dell’archiviazione e del proscioglimento in udienza preliminare, si è ampliato il ricorso ai riti alternativi, rendendoli più appetibili, si è abbandonato il binomio libertà-carcere, per introdurre una serie di sanzioni alternative e più specifiche, privilegiando, quindi, anche il criterio rieducativo della pena. E si è finalmente stabilito che il fine processo mai non appartiene alla civiltà giuridica di questo Paese. Si tratta, quindi, di un ritorno al futuro, di un ritorno alla Costituzione.

La mediazione raggiunta contro il fine processo mai le sembra efficace?

Innanzitutto era indispensabile intervenire sulla ragionevole durata del processo, che era stata cancellata dall’emendamento Bonafede, visto che non chiamerei quella una riforma. È un criterio che comunque costituisce un enorme passo avanti. Ma a questo aspetto si è data troppa importanza, perché le altre terapie sono altrettanto fondamentali. Non ritengo che la giustizia penale sia il software con cui governare il Paese: la sua dimensione è quella di accertare le responsabilità e punire i colpevoli rispettando i principi della Costituzione. E tornando alla prescrizione, a coloro che l’hanno pesantemente criticata dico soltanto che la prescrizione sostanziale, quella che decorre dal momento di commissione del reato, oggi, nel nostro Paese, ha una durata incredibilmente alta. Ci sono reati che pur avendo una media capacità sanzionatoria si prescrivono anche in 20 anni. A ciò vanno aggiunti secondo grado e Cassazione: mi sembra che di tempo ce ne sia abbastanza. Né si può pensare di dover parametrare la ragionevole durata del processo alle disfunzioni ordinamentali: bisogna eliminare la patologia, non adeguarsi a essa. Un cittadino non può rimanere bloccato in un processo penale per anni e la ragionevole durata serve ad evitare che il processo diventi una sanzione, indipendentemente dalla sentenza. Il meccanismo ipotizzato non sarà il migliore, ma certamente consente di risolvere questo aspetto. Siamo work in progress e vedremo durante la sperimentazione cosa si potrà fare. Di certo non potremo tornare a quello che c’era: si può soltanto andare avanti.

Rispetto alla prima formulazione della proposta, cosa sarebbe stato giusto far arrivare in aula?

Ho seguito i lavori della Commissione Lattanzi, lavori di alto livello, e il loro precipitato è assolutamente lineare. Anche lì ci sono state opinioni differenziate, ma devo dire che se avessimo ratificato i lavori della Commissione male non avremmo fatto. C’è stato un bel confronto e il risultato, che purtroppo in alcune parti è stato stravolto, è nel complesso ottimo.

C’è qualcosa che non la convince?

Si poteva fare certamente meglio, sostanzialmente in tutti i settori. Ma è una riforma necessaria e come tutte le cose necessarie in tempi brevi qualche sacrificio andava fatto. Una soluzione più vicina alla necessità di velocizzare il processo poteva essere quella di ampliare i riti alternativi e dar loro maggior appeal, perché alleggerire il dibattimento significa alleggerire la giustizia. Ma non avrei visto male nemmeno un patteggiamento più ampio.

Cosa risponde a chi vede come un rischio per la sicurezza ridurre le occasioni in cui la pena coincide con il carcere?

Le misure alternative rispondono meglio alle esigenze di commisurazione della pena al soggetto e al fatto. Ma non ci sono automatismi, bensì possibilità. Posso ipotizzare tutte le soluzioni alternative al carcere, ma ci deve essere sempre qualcuno che le deve ritenere appropriate al soggetto e al fatto di reato. È una riforma che presuppone la massima fiducia nei confronti di chi applica questa regole, cioè il giudice.

Sul Dubbio il professore Pulitanò ha sottolineato che il potere discrezionale del giudice di allungare i tempi di giudizio potrebbe creare problemi di costituzionalità. Come risponde?

Indubbiamente è un problema, che può essere risolto solo con una motivazione molto attenta da parte del giudice, che tenga conto più dei dati oggettivi che di quelli soggettivi. Un processo con molti imputati può risultare più difficile da definire in tempi brevi, la perplessità sorge se si parla di complessità giuridica: in quel caso potrebbe essere necessaria un’ulteriore riflessione. Ma questo risultato è il frutto della mediazione.

Alla sessione ulteriore del Congresso nazionale forense lei ha dichiarato che con questo governo l’avvocatura è tornata in Parlamento. In che modo?

Abbiamo scritto una nuova legge sugli esami da avvocato, che con molta probabilità, con qualche correttivo, verrà riproposta l’anno prossimo, visto il buon successo che ha avuto l’esame quest’anno. Abbiamo scritto la legge sull’equo compenso, con l’aggiornamento delle tariffe, che tornerà in aula a settembre dopo un piccolo aggiustamento dal punto di vista delle coperture. C’è una riforma del processo penale che ripristina, in qualche modo, un più corretto rapporto tra giudice, accusa e difesa e in cui quest’ultima vede ripristinati i suoi diritti secondo la Costituzione. Credo che anche la funzione dell’avvocato rientri tra quei beni che la riforma ha riportato in auge. Ma è un clima che si respira, in generale, nel new deal del ministero della Giustizia, rispetto a qualche periodo in cui, probabilmente, le procure avevano il sopravvento sulla tutela dei diritti. Mi sembra che questa sia acqua passata.

La magistratura, invece, rimane ancora sul chi va là. Il presidente dell’Anm, Santalucia, ha ribadito l’auspicio che possano aumentare i reati per i quali escludere la prescrizione.

Bisogna stare molto attenti alla sindrome della lista della spesa. Sarei molto cauto in questa operazione di continua riscrittura dell’elenco dei reati, anche perché ognuno ha la propria sensibilità e si corre il rischio che l’eccezione diventi la regola, vanificando completamente la disciplina che è stata introdotta. Bisognerebbe sempre propendere per criteri generali. Ma ripeto: la riforma si doveva fare e se c’è un accordo in Consiglio dei ministri va rispettato. Si vedrà poi se sarà necessario fare qualche ritocco.