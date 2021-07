Loggia Ungheria, il procuratore Greco indagato a Brescia

Il procuratore di Milano Francesco Greco è indagato a Brescia per aver ritardato l’apertura dell’inchiesta scaturita dai verbali degli interrogatori resi ai pm milanesi dall’avvocato Piero Amara che parlò di una presunta “Loggia Ungheria”. L’iscrizione nel registro degli indagati di Greco è un atto dovuto a seguito delle denunce ai pm bresciani del pm Paolo Storari, indagato per lo stesso caso a Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio.

Il reato contestato a Greco è di omissione d’atti d’ufficio per aver omesso la tempestiva iscrizione delle notizie di reato derivanti dalle dichiarazioni rese nel dicembre del 2019 da Amara al procuratore aggiunto Laura Pedio e al pm Paolo Storari nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto falso complotto Eni. A seguito di tali dichiarazioni, il pm Storari aveva chiesto a Greco e Pedio di avviare subito un’indagine sulla Loggia Ungheria, fatto che avvenne solo il 12 maggio 2020. Per tutelarsi dalle inattività che i vertici della Procura praticavano a suo avviso da quattro mesi sulle controverse dichiarazioni di Amara, Storari ne aveva consegnato in formato word i verbali secretati all’allora consigliere Csm Piercamillo Davigo.

La notizia delle indagini a carico di Greco arrivano dopo la richiesta alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura da parte del procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, di cacciare d’urgenza dalla Procura di Milano Storari e di trasferirlo d’ufficio in via cautelare senza che possa più esercitare le funzioni di pubblico ministero nemmeno nella nuova sede. Storari ha quindi presentato una memoria articolata in cui si difenderà spiegando le sue ragioni, con mail e altri documenti allegati che verranno depositata al Csm nell’ambito del procedimento disciplinare.