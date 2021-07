Giustizia, fumata bianca: ecco il lodo Conte-Draghi

Andata. Dopo tre anni di tormenti sulla prescrizione, ci volevano Mario Draghi e Marta Cartabia per sciogliere il groviglio della riforma penale. Ieri Giuseppe Conte, altro protagonista dell’accordo, ha ottenuto dai deputati 5 Stelle il via libera sul nuovo lodo concordato col governo. Nel pomeriggio il premier e la guardasigilli hanno perfezionato il testo a Palazzo Chigi, in modo che entro giovedì sera la commissione Giustizia di Montecitorio possa votarlo, e consegnare l’intero ddl penale all’Aula. In ogni caso l’intesa fra esecutivo e pentastellati prevede che vengano esclusi dall’improcedibilità per durata eccessiva i reati di mafia, oltre a quelli di terrorismo. Mentre per la corruzione è confermato il termine più ampio sia in appello (3 anni) che in Cassazione (un anno e mezzo) «Viene recepita la nostra concezione della giustizia», spiega al Dubbio il deputato M5S Gianfranco Di Sarno dopo la riunione con Conte. Tutto è reso possibile dal doppio altolà inflitto ieri a Forza Italia, che chiedeva di inserire nella riforma penale anche correttivi “sostanziali” su abuso d’ufficio e altri reati contro la Pa: prima il presidente della Camera Fico ha respinto il ricorso azzurro contro l’inammissibilità delle modifiche, poi la commissione Giustizia ha bocciato, a maggioranza, la “domanda di riserva” avanzata dai berlusconiani: allargare il perimetro dell’intero ddl.