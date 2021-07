La stampa estera incorona Donnarumma: «Inarrestabile»

«Donnarummazo en Wembley», titola con un neologismo lo spagnolo AS. Il portiere azzurro ha stregato la stampa europea con i rigori parati all’Inghilterra, che i sommano a quelli con la Spagna in semifinale. Per il Pais, «Wembley non fa paura all’Italia» e aggiunge, «Resilienti e resistenti gli azzurri vincono il loro secondo campionato europeo ai rigori battendo l’Inghilterra, che ha voluto gestire il suo gol solo dopo due minuti».

Marca scrive «Eterna Italia» e loda il ct e la squadra: «Hanno dovuto aspettare dal 1968… ma ne è valsa la pena. In tre anni, dal 2018, l’Italia è passata da tutto a niente. E (quasi) tutto il merito va a Roberto Mancini. Ha raccolto una squadra rotta dopo essere stato buttato fuori da una Coppa del Mondo per la prima volta in 60 anni e li ha riportati in cima». Per il giornale sportivo spagnolo, «Gli azzurri non hanno solo vinto. Lo ha fatto bandendo i miti del calcio come il «catenaccio». A parte i momenti della partita degli ottavi di finale contro l’Austria (2-1) o la semifinale contro la Spagna (1-1) è stata la squadra che ha giocato meglio all’Euro». Si fregano le mani a Parigi, dove il Saint Germain lo aspetta a braccia aperte: «Donnarumma inarrestabile», strilla L’Equipe. Per Le Figaro «Donnarumma eroe d’Italia».

Sotto choc gli inglesi: «Finisce tutto in lacrime» titola il Daily Mail che sottolinea come gli azzurri abbiano «allungato» il periodo di fame di vittorie che dura da 55 anni per la nazionale inglese. Ma riporta la consolazione del pricipe William che invita i ’Leonì ad andare «a testa alta». Per il sito della Bbc, «Il tentativo dell’Inghilterra di porre fine alla sua attesa di 55 anni per un grande trofeo è finito nell’agonia familiare della sconfitta ai calci di rigore mentre l’Italia ha rivendicato la corona di Euro 2020 a Wembley». Il Times lamenta: «La maledizione dei rigori nega il sogno all’Inghilterra». Mentre il Guardian tenta la consolazione: «L’Inghilterra soffre una crudele sconfitta, ma questa squadra illumina l’estate dopo 18 mesi di lockdown». Per il Daily Mirror, «Il sogno dell’Inghilterra per Euro 2020 si conclude con uno strazio: il paese piange gli uomini di Southgate».