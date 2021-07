È morto Giuseppe Tesauro, grande giurista napoletano

È morto Giuseppe Tesauro, giurista e accademico italiano, giudice della Corte costituzionale dal 2005 al 9 novembre 2014 e presidente della stessa dal 30 luglio 2014 al 9 novembre 2014. Dal 31 marzo 2016 al 25 giugno 2018 è stato presidente di Banca Carige.

Tra i più importanti e riconosciuti giuristi della grande scuola napoletana, se n’è andato ieri sera a 78 anni. Tesauro si è laureato in giurisprudenza all’Università di Napoli nel 1964 ed ha ricevuto il titolo di dottore honoris causa in giurisprudenza dell’Università Paris II Panthéon-Assas nel 2004. Ha inoltre ricoperto il ruolo di assistente di diritto internazionale nell’ateneo partenopeo ed è stato incaricato di organizzazione internazionale alle università di Catania e di Messina tra il 1969 ed il 1972. Nel 1982, Tesauro è stato nominato direttore dell’Istituto di diritto internazionale della facoltà di economia e commercio dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha svolto anche la funzione di direttore della scuola di specializzazione sulle Comunità europee dal 1984.

Avvocato cassazionista, ha esercitato la sua attività presso lo studio legale Carnelutti, uno dei più noti della capitale italiana. Dal 1987 è stato membro del Consiglio del contenzioso diplomatico della Farnesina. Nel settembre 1988 è stato nominato avvocato generale presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, subentrando nella sede lussemburghese ad un altro italiano, Federico Mancini, nominato in quell’occasione giudice.

Il 16 dicembre 1997 è stato scelto dai presidenti di Camera e Senato, Luciano Violante e Nicola Mancino, come Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per sette anni a decorrere dal primo gennaio 1998. Durante la sua gestione, l’Autorità di controllo sulla concorrenza ha conquistato una sempre maggiore autorevolezza sfidando monopoli e oligopoli consolidati e sollecitando liberalizzazioni nei settori protetti.

Il 4 novembre 2005 è stato nominato alla Corte costituzionale dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Ha giurato il 9 novembre 2005. Il 30 luglio 2014 è stato eletto presidente della Corte costituzionale con 7 voti su 13 votanti ruolo ricoperto sino al 9 novembre 2014, giorno di scadenza dell’ufficio di giudice costituzionale.

Dal 31 marzo 2016 al 25 giugno 2018 è stato presidente di Banca Carige, per poi dimettersi anche da consigliere di amministrazione ritenendo eccessive le spese sulle consulenze della banca.