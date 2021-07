Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento al Colon

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dalle 14 di oggi per intervento programmato da tempo, come spiega la Santa Sede, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

In genere si opera con una tecnica laparoscopica non invasiva e l’intervento è di durata breve. A eseguirlo sarà il professor Sergio Alfieri, direttore dell’Unità operativa di chirurgia digestiva. Al termine dell’operazione, fa sapere il Vaticano, verrà diramato un bollettino medico.

In mattinata il pontefice si era affacciato per la recita dell’Angelus annunciato una visita pastorale in Slovacchi dal 12 al 15 settembre e senza fare alcun riferimento all’intervento. In ogni caso, come di consueto, tutte le udienze del mese di luglio sono sospese per le vacanze del papa, che il Santo Padre come sempre trascorrerà tra le mura vaticane.