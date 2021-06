La guerriglia nei 5S ora tiene in ostaggio anche il ddl penale

Vince la politica: a voler essere ottimisti, si potrebbe leggere così lo slittamento a luglio (se tutto va bene) della riforma penale. Il rinvio della discussione in aula sul ddl delega, fissata al 28 giugno, è praticamente ufficiale. Due giorni fa il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni ha scritto a Roberto Fico per chiedere la modifica del calendario. Ha spiegato la scelta anche con la necessità di convocare in audizione Giorgio Lattanzi, presidente del gruppo di esperti che ha consegnato (quasi un mese fa) a Marta Cartabia le proposte per gli emendamenti governativi. È vero che l’incontro con Lattanzi ha trovato d’accordo tutti, dal Movimento 5 Stelle alle prime linee del fronte garantista, cioè Pierantonio Zanettin di FI ed Enrico Costa di Azione. Ma è difficile negare che il rallentamento del percorso riformatore sia anche di origine politica. Può spiegarsi con due ordini di motivi: le difficoltà dei pentastellati nel metabolizzare la riforma della prescrizione, che Cartabia certamente proporrà, e la prova delle Amministrative, che esaspera quegli affanni.