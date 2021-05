Tragedia nel Cpr di Torino, il migrante aggredito per strada a Ventimiglia si toglie la vita

La procura di Torino ha avviato accertamenti sulla morte del migrante 23enne che nella notte di domenica si è tolto la vita al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di corso Brunelleschi a Torino. Originario della Guinea, era in isolamento per motivi sanitari e si è impiccato con le lenzuola della sua stanza. A dare l’allarme gli operatori del centro. Il giovane era ospite del Cpr dopo che lo scorso 9 maggio era stato aggredito a Ventimiglia da tre persone, subito identificate e denunciate. In quell’occasione era stata accertata la sua irregolare presenza sul territorio nazionale.

«Aveva solo 23 anni e arrivava dalla Guinea. Era stato picchiato ferocemente dieci giorni fa, fuori da un supermercato a Ventimiglia, per futili motivi. Poi trasferito in un Cpr. Ieri si è tolto la vita. A 23 anni. Non sappiamo altro di questa vita spezzata, nè il nome, nè il volto, nè il perchè del gesto estremo. Possiamo solo immaginare l’inferno che ha vissuto, da vivo, e che lo ha portato fino alla tragedia», scrive su Facebook Nicola Fratoianni. «I Cpr vanno chiusi, lo diciamo da tempo – prosegue il leader Si – Come diciamo da tempo che episodi di violenza come questo sono il frutto marcio di una campagna ossessiva. E a rimetterci la vita sono ragazzi di 23 anni, mentre chi specula sulle vite degli altri continua a raccontare le sue menzogne a reti unificate».