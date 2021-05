Precipita cabina della funivia in Piemonte. Almeno 9 le vittime

Grave incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. Sul posto il Soccorso alpino piemontese e due eliambulanze del 118 oltre alle squadre a terra. Secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbero almeno 9 vittime. Tra i feriti, due bambini, trasportati in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La Funivia del Mottarone è stata chiusa nel 2014 per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 è stata riaperta. La manutenzione straordinaria ha previsto una serie di interventi tra cui la sostituzione dei motori, dei quadri elettrici, dell’apparato elettronico, dei trasformatori. È stata eseguita anche una magnetoscopia sulle funi, una sorta di esame ai raggi x per verificarne la tenuta. Le cabine sono state smontate, ricondizionate e rimontate con impianto acustico e videocamera di sorveglianza a bordo. I lavori di revisione tecnica dell’impianto sono costati 4 milioni e 400 mila euro, finanziati dalla Regione Piemonte, dal Comune di Stresa, e dalla società di gestione. inaugurata nel 1970, dopo una progettazione durata quasi un decennio: l’impianto fu pensato per sostituire la vecchia ferrovia a cremagliera che, realizzata nel 1911, da Stresa saliva sulla vetta. La funivia dal Piazzale Lido, dalla frazione Carciano di Stresa, in riva al lago di fronte all’Isola Bella, la funivia con un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge quota 1491 metri.