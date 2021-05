La seconda giornata del Festival della Giustizia Penale

Piersanti Mattarella, Raffaele Cantone, il Procuratore Antimafia Federico Cafiero De Raho, Jennifer Thompson e Debora Serracchiani tra i protagonisti della seconda giornata del Festival della Giustizia Penale “Vittime di ieri, vittime di oggi”’,interamente fruibile online sui canali Youtube e Facebook e sul sito internet www.festivalgiustiziapenale.it.

La giornata è dedicata in particolare alla giustizia penale negli Stati Uniti, senza perdere di vista però anche il nostro Paese e in particolare le scuole. La mattina, infatti, è dedicata agli studenti: dalle 9.30 alle 11.30 lo speciale bullismo con Donato Tramuto, filantropo statunitense vittima di bullismo in dialogo con alcuni studenti modenesi (in collaborazione con l’associazione Robert Kennedy Human Rights Foundation Italy), a seguire cyber bullismo e revenge porn. Dalle 10.30 alle 12.30 lo speciale amianto, con il sindaco di Sassuolo Menani e col professo Foffani che introdurranno Adan Nieto Martin che parlerà di ecocidio come nuovo crimine.

Alle 10.30 anche un panel di stretta attualità sugli atti di violenza contro gli operatori sanitari in collaborazione con Croce Rossa Italiana e col Lions Club e col Comune. Si parlerà anche di violenza contro le forze dell’ordine con Stefano Paoloni, segretario del Sindacato autonomo di Polizia.

Nel pomeriggio focus sulla violenza di genere e intrafamiliare e sulle vittime di errori giudiziari con Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi di errorigioudiziari.com che intervisteranno Pietro Paolo Melis condannato a 30 anni e assolto dopo 18 anni di carcere, Giovanni De Luise (assolto dopo 8 anni di reclusione) e Nunzio Di Gennaro assolto 10 anni dopo il processo.

Dalle 14.30 alle 16 focus sulle vittime del lavoro e del caporalato (tra gli altri con l’onorevole Debora Serracchiani) e dalle 15.30 alle 17 il diritto alla salute dei detenuti ai tempi della pandemia.

Alle 16 Giovanni Negri intervista Raffaele Cantone, già presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in contemporanea iniziano le sessioni sugli Stati Uniti con Rachel Val Cleave, Jennifer Thompson (vittima di violenza e responsabile di un errore giudiziario avendo identificato l’uomo sbagliato) e David Singleton che parlerà del caso George Floyd.

Il processo penale ai tempi della vittima è in anteprima al panel delle 17 con il Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho e Piersanti Mattarella, nipote dell’ex presidente della Regione Sicilia ucciso dalla mafia. In serata, alle 21, lo spettacolo di danza ‘Oggi più di ieri’.

