“Undici frammenti”: il caso Marta Russo in formato podcast

“Undici Frammenti – Il delitto perfetto della Sapienza” è il podcast Audible Original del collettivo Lorem Ipsum. La serie racconta la storia del caso Marta Russo, la studentessa di 22 anni ferita a morte da un colpo di pistola alla testa il 9 maggio 1997, all’Università La Sapienza di Roma. I dieci episodi ricostruiscono le indagini e il processo, che si concluse con la condanna di due dottorandi di Filosofia del Diritto, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro.

Un’inchiesta in forma di romanzo che raccoglie le voci dei protagonisti di una vicenda che ha dato vita al primo caso mediatico di stampo televisivo della storia italiana. Storie che si intrecciano con altre storie, dalla donazione degli organi, alla messa in discussione dell’istituzione carceraria. Frammenti che compongono un puzzle imperfetto, al ritmo di sonorità originali che prendono parola e accompagnano l’ascoltatore. E che lo invitano a mettere in discussione una verità che aveva dato per scontata.