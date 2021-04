Francia, arrestati sette ex brigatisti italiani

Gigantesca operazione antiterrorismo della polizia italiana in Francia. In collaborazione con l’antiterrorismo francese uomini del capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini hanno individuato e catturato sette ex brigatisti italiani che risiedevano i Francia, l’operazione è tuttora in corso ed è finalizzata all’estradizione in Italia dei fermati. All’appello mancherebbero tre persone che si sarebbero date alla fuga poco prima di essere individuate. L’operazione dell’antiterrorismo della Polizia di Stato è avvenuta in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale Scip e all’esperto per la sicurezza della polizia italiana in Francia.

Le autorità francesi e italiane hanno chiamato “Ombre rosse” il dossier riguardante gli ex terroristi. Dei sette fermati, quattro hanno una condanna all’ergastolo: Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi – tutti e tre ex appartenenti alle Brigate Rosse – e Narciso Manenti, dei nuclei armati contropotere territoriale. Per Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, anche loro delle Br, la pena da scontare è rispettivamente 11 anni, 6 mesi e 9 giorni e 18 anni, 7 mesi e 25 giorni. Giorgio Pietrostefani, ex di Lotta Continua, deve scontare una pena di 14 anni, 2 mesi e 11 giorni.

La definizione della lista di dieci nomi è il frutto «di un importante lavoro preparatorio bilaterale, di diversi mesi, che ha portato a trattenere i reati più gravi». E la consegna alla giustizia degli ex brigatisti è anche «parte dell’urgente necessità di costruire un’Europa della giustizia, in cui la fiducia reciproca deve essere al centro». La decisione di trasmettere alla giustizia i dieci nomi (sulle 200 persone che l’Italia da anni reclama dalla Francia) è stata presa dal presidente Emmanuel Macron e «si inserisce rigorosamente» -aggiunge l’Eliseo- nella dottrina francese di concedere asilo agli ex brigatisti ad eccezione che per i reati di sangue.

«Il presidente Emmanuel Macron – ha fatto sapere l’Eliseo – ha voluto risolvere questo problema, come l’Italia chiedeva da anni. La Francia, anch’essa colpita dal terrorismo, comprende l’assoluto bisogno di giustizia delle vittime». Inoltre, questa decisione – continua l’Eliseo – «rientra nella logica della necessità imperativa di costruire un’Europa della giustizia, in cui la reciproca fiducia sia al centro».

Irene Terrel, storica avvocata degli ex terroristi italiani in Francia, ha denunciato stamattina un «tradimento senza nome da parte della Francia». «Sono indignata – ha detto la Terrel dopo l’arresto – e non ho parole per descrivere questa operazione che assomiglia a una piccola retata». I sette saranno presentati entro 48 ore davanti alla procura della Corte d’appello di Parigi, poi un giudice dovrà pronunciarsi sul prolungamento della loro detenzione o sulla libertà condizionata. Tutto questo in attesa dell’esame, da parte della stessa Corte d’Appello, delle richieste di estradizione per ognuno di loro da parte dell’Italia.