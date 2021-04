L’Europa porta AstraZeneca in tribunale: «Violato il contratto sui vaccini»

La Commissione Europea «ha avviato venerdì scorso un’azione legale nei confronti di AstraZeneca, sulla base della violazione dell’accordo di acquisto anticipato». Ne dà notizia durante il briefing con la stampa a Bruxelles il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker. «I termini del contratto – continua de Keersmaecker – non sono stati rispettati e la compagnia non è stata nella posizione di presentare una strategia affidabile per assicurare la consegna puntuali delle dosi».

«Quello che conta per noi – prosegue – è che vogliamo assicurarci che ci sia una consegna rapida di un numero sufficiente di dosi, cui i cittadini europei hanno diritto e che sono state promesse sulla base del contratto. La Commissione ha avviato questa azione legale per conto proprio e per conto dei 27 Stati membri, che sono pienamente allineati nel sostegno a questa procedura», conclude.

L’azienda farmaceutica anglosvedese rivendica di «aver rispettato tutti gli impegni di fornitura con l’Unione europea» e annuncia che si «difenderà» in Tribunale. AstraZeneca ricorda, inoltre, che «entro fine aprile saranno state consegnate 50 milioni di dosi ai Paesi Ue».