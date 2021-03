Caos procure, richiesta di rinvio a giudizio per Palamara e l’ex pg di Cassazione Fuzio

Per l’ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, già membro del Csm, e l’ex magistrato romano Luca Palamara è partita la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Perugia con l’accusa di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. In particolare, secondo l’accusa l’ex pg Fuzio, avrebbe rivelato all’allora sostituto procuratore di Roma – «su istigazione» dello stesso Palamara – l’arrivo al Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura di un esposto presentato dal magistrato Stefano Fava riguardante comportamenti «asseritamente scorretti» dell’ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. L’udienza preliminare per esaminare la richiesta di rinvio a giudizio è stata fissata il 13 maggio.

Per lo stesso Fava, ex sostituto procuratore a Roma e ora giudice civile a Latina, è richiesto il rinvio a giudizio. Per la procura di Perugia, Fava si sarebbe introdotto abusivamente in un applicativo del Ministero della Giustizia per la digitalizzazione degli atti acquisendo i verbali d’udienza e della sentenza di un procedimento «per ragioni estranee» a quelle per le quali aveva facoltà. Il suo obiettivo -secondo l’accusa – era di avviare una campagna mediatica ai danni di Pignatone, che da poco aveva lasciato la guida della procura di Roma, e dell’aggiunto Paolo Ielo, anche con «l’ausilio» di Palamara. Sempre secondo l’accusa l’ex pg avrebbe rivelato a Palamara le iniziative che il Comitato di presidenza del Csm intendeva intraprendere per verificare la fondatezza dei fatti descritti nell’esposto. Per la procura di Perugia Palamara concorreva al reato poiché, essendo a conoscenza delle «intenzioni di Fava», aveva chiesto a Fuzio di verificare che l’esposto fosse stato effettivamente presentato.

Fava e Palamara sono poi accusati di avere rivelato alla stampa notizie «d’ufficio che sarebbero dovute rimanere segrete». Tra queste il fatto che l’avvocato Piero Amara era indagato per bancarotta e frode fiscale e che nei suoi confronti Fava aveva predisposto una misura cautelare per la quale però «non era stato apposto il visto». Per il solo Fava è stato poi chiesto il processo per abuso d’ufficio in quanto sostituto procuratore a Roma avrebbe acquisito (tramite gli accessi informatici) e rivelato atti di alcuni procedimenti penali per far avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’allora procuratore Pignatone e operato una raccolta di informazioni volte a screditare Ielo, anche attraverso l’apertura di un fascicolo a Perugia. Fava è chiamato tra l’altro a rispondere di avere svolto accertamenti investigativi, «raccogliendo atti di procedimenti penali a lui non assegnati, per dimostrare l’incompatibilità dei due magistrati e la violazione dell’obbligo di astensione ma anche di avere presentato un esposto al Csm in cui riportava una versione volutamente incompleta – ritiene l’accusa – degli atti adottati dal procuratore in ordine a supposte ragioni di incompatibilità per la trattazione di alcuni procedimenti.