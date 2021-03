41 bis carcere di Parma, quattro detenuti positivi al Covid

Il Covid 19 è entrato nel reparto del 41 bis del carcere di Parma. Almeno 4 sono i detenuti reclusi al carcere duro che risultano positivi, di cui uno è sintomatico. A confermare a Il Dubbio la vicenda è il garante locale dei detenuti Roberto Cavalieri. Risultano infetti almeno 16 agenti dei Gom, il gruppo operativo mobile specializzato al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime differenziato.C’è enorme preoccupazione, anche perché il 41 bis del carcere parmense è pieno di persone vecchie e con pluri patologie. Ricordiamo che fino a poco tempo fa era recluso Raffaele Cutolo, gravemente malato, poi deceduto. Proprio a lui, nel mese di maggio, il magistrato di sorveglianza gli rigettò l’istanza per la detenzione domiciliare. Tra le motivazioni del rigetto, anche la mancanza di rischio contagio.

Al 41 bis di Opera c’è scappato il morto

In realtà, i fatti dimostrano che anche il 41 bis non è immune dal virus. Lo abbiamo a novembre scorso con i casi di Covid nei 41 bis del carcere milanese di Opera. Ricordiamo che c’è scappato anche il morto. A dicembre è morto 78enne Salvatore Genovese, detenuto al 41 bis a Opera e ricoverato in ospedale per complicazioni dovuto dal covid. Era cardiopatico, già operato di tumore e con i polmoni malandati. Come ci raccontò il suo avvocato Paolo Di Fresco, circa 10 giorni prima che ha contratto il virus, si è visto respingere l’istanza per la detenzione domiciliare. Per il giudice stava al sicuro, curato e non esposto al contagio visto il regime di isolamento. I fatti hanno smentito tutto ciò.

Al 41 bis di Parma molti detenuti sono malati

Ma ora tocca ai 41 bis del carcere di Parma, dove la tensione è massima. Sì, perché è ad alta complessità sanitaria, una situazione che sta generando molta preoccupazione. Come ha ricordato il garante Cavalieri durante la visita di ferragosto, la popolazione detenuta si caratterizza anche per altri dati importanti che connotano la struttura di Parma come complessa e critica: 36 detenuti sono costretti all’uso della carrozzina per deambulare e 50 sono non autosufficienti. Per ciascun detenuto recluso a Parma sono state diagnosticate in media dalle 4 o alle 5 patologie. L’incidenza maggiore è al 41 bis dove oramai il Covid è riuscito a varcare le soglie.