La simulazione della quantificazione del contributo a fondo perduto

Pur tenendo presenti tutti i dubbi e le incertezze che la norma attualmente presenta (vedi articolo approfondimento), si può tentare di fare una simulazione relativa alla dimensione del contributo, considerando il caso di un avvocato che registri un fatturato pari a quello medio della categoria, ossia 60mila euro l’anno, come risulta dai dati del 2019 forniti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Va ribadito che il tenore della norma sembra far riferimento al fatturato, e non al reddito, che in media per gli avvocati è di 40mila euro l’anno. Ipotizzando che il fatturato medio mensile, quantificato secondo le regole che dovranno sicuramente essere emanate dal Ministero dell’Economia, sia stato nel 2019 pari 5.000 euro, e che quello del 2020 pari a 3.500 euro (ossia il 30% in meno), allora in questo caso il contributo a fondo perduto sarebbe per ciascuno dei 12 mesi del 2020 pari a: 5.000 – 3.500 = 1.500 60% x 1.500 = 900 euro 900 x 12 mesi = 10.800 euro.

Bisognerà però vedere che cosa succede se il calcolo del fatturato medio mensile non vada effettuato dividendo per 12 il fatturato annuo, dovendo invece essere calcolato per tutti e 12 i mesi del 2019 e del 2020. In questo ultimo caso, le regole di dettaglio del Ministero dell’Economia potrebbero prevedere che il rimborso spetta solo per i mesi in cui la perdita di fatturato è superiore al 30%.