Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco per problemi cardiaci

Silvio Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti. «Un problema aritmologico» avrebbe spinto Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cav e primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, «a imporre il ricovero». Zangrillo ha spiegato di essersi recato «d’urgenza» nel Sud della Francia dal leader di Forza Italia e di «averlo visitato personalmente lunedì», per via di «un aggravamento». Di qui la scelta del ricovero a Monaco «non avendo ritenuto prudente un trasferimento» di Berlusconi in Italia, ha riferito lo specialista.