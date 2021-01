Casi in calo, ma con meno tamponi. L’indice di positività schizza al 17,6%

Sono 11.831 i contagi da coronavirus registrati oggi su un totale di 67.174 tamponi eseguiti, e sono 364 i morti registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 74.985 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid 19. I numeri assoluti sono in calo rispetto a quelli di ieri a causa del minore numero di tamponi effettuati, ma il tasso di contagio è salito di quasi tre punti passando dal 14,1% di ieri al 17,6% di oggi.

A trainare i contagi sempre il Veneto (+3.165), seguito da Emilia Romagna (+2.035), Lombardia (+1.402), Lazio (+1.275) e Sicilia (+734). I casi totali da inizio epidemia sono 2.141.201. In crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 126 in più (ieri -329), 22.948 in tutto, le terapie intensive aumentano di 16 unità (ieri -2), 2.569 in tutto, con 134 ingressi del giorno. I guariti nelle 24 ore sono 9.166 (ieri 16.877), per un totale di 1.489.154. Il numero degli attualmente positivi rimane in crescita, +2.295 (ieri +4.871), e sono 577.062 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 551.545, 2.153 più di ieri.