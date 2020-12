Covid: calano i decessi e le terapie intensive, percentuale test-positivi all’11,3

Sono 17.938 (rispetto ai 19.903 di ieri) i nuovi casi di Coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 152.697 tamponi, con il rapporto positivi-tamponi che sale al 11,3 per cento. In calo il numero dei decessi con 484 morti (ieri 649) che portano il totale delle vittime a 64.520 da inizio emergenza. Sono 27.735 le persone ricoverate con sintomi, 3.158 quelle in terapia intensiva, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 41 persone nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 152. Nei reparti ordinari ci sono invece, secondo i dati del ministero della Salute, 27.735 persone, in calo di 333 rispetto a sabato.. Le persone attualmente positive in Italia sono 686.031 (+1.183) mentre i guariti ammontano a 1.093.161 (+16.270). Sono i dati del Ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le regioni più contagiate, si registrano 4.092 nuovi casi in Veneto, 2.335 in Lombardia e 1.940 in Emilia Romagna.