Covid, il bollettino di oggi: 18.887 nuovi casi e 564 morti

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 564 morti, che portano il totale delle vittime a 60.078 da inizio emergenza. I guariti totali salgono a 913.494 (+17.186), mentre gli attualmente positivi sono 755.306 (+1.137). I dimessi e i guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 persone.

Quanto ai tamponi effettuati oggi sono 163.550 rispetto ai 194.984 di ieri, con il rapporto positivi-tamponi è al 11,5 per cento. Gli attualmente positivi che oggi sono 755.306. Scende ancora il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3.454, 63 in meno da ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 30.391 unità. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l’Emilia Romagna (1.788) e il Lazio (1.632).

Vaccino, il piano di Arcuri

Il commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha delineato la procedura per l’avvio delle vaccinazioni. «Per il vaccino anti Covid della Pfizer, che va conservato a -80 gradi, i primi 300 punti in cui ci si potrà vaccinare saranno 300 presidi ospedalieri», ha spiegato intervenendo alla trasmissione «Mezz’ora in più» su Raitre. «Da lì», ha aggiunto, «il vaccino si muoverà, con l’aiuto dell’esercito, verso le Rsa, dove verranno vaccinati personale e ospiti». «Sarà un Natale di responsabilità, sacrificio e di speranza perchè un pò di luce alla fine del tunnel si comincia a vedere». «Il vaccino va conservato distribuito e somministrato con il massimo livello possibile di sicurezza scientifica e fisica, e quindi preservato da eventuali problemi», ha sottolineato Arcuri, «sarà un bene molto prezioso. Insieme ai ministri Guerini e Speranza abbiamo deciso che l’hub sarà l’aeroporto di Pratica di Mare. Ha una dimensione che non ha pari in Europa e da Pratica di Mare possono partire aerei elicotteri e mezzi su gomma che trasporteranno le dosi nei 1.500 punti di somministrazione. È il luogo più sicuro e più grande che abbiamo».

Quanto alla validità dei vaccini, il commissario ha sottolineato che quelli «approvati da Ema e da Aifa saranno efficaci ed efficienti per definizione». «I migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione», ha aggiunto Arcuri.