Coronavirus, 5.456 nuovi casi e 26 decessi nel bollettino di oggi

Piccolo calo dei contagi nel bollettino di oggi del Ministero della Salute: 5.456 nuovi casi contro i 5.724 di ieri per un totale di 354.950. Netto calo dei tamponi eseguiti, 104.658, quasi 30 mila in meno rispetto a ieri di ieri. In lieve calo anche i decessi, 26 oggi contro i 29 di ieri, e sono 36.166 dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 183 in più in regime ordinario (4.519 totali) e 30 in più in terapia intensiva (420 in tutto). Nelle ultime 24 ore netta crescita dei ricoverati in terapia intensiva. Oggi il totale dei malati in questo tipo di reparto ha toccato quota 420 mentre ieri erano 390. Tra venerdì e sabato la crescita è stata di appena 3 unità, nelle ultime 24 ore la crescita è stata invece di ben 30 unità. Il maggior numero di positivi è stato registrato in Lombardia, con 1032 casi. A seguire Campania (633), Toscana (517) e Veneto (438).