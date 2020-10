Caso Gregoretti, il pm chiede il non luogo a procedere per Salvini

Chiesta audizione del ministro Lamorgese dalla difesa. Sul posto anche Tajani e Meloni per esprimere solidarietà al leader leghista: «Un processo sarebbe mostruoso per lo Stato di Diritto»

La Procura di Catania ha nuovamente richiesto, come aveva fatto nella prima fase del procedimento, l’archiviazione di Matteo Salvini dall’accusa di sequestro di persona per la gestione dello sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti. In aula, per l’accusa, è presente il sostituto procuratore Andreas Bonomo. L’udienza davanti al Gup Nunzio Sarpietro sta proseguendo con l’intervento dell’avvocato Giulia Bongiorno per la difesa, che ha chiesto sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste «in subordine all’approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt’ora seguite dal governo Conte II, anche procedendo all’audizione del ministro Lamorgese».

L’udienza preliminare di Matteo Salvini è iniziata stamane intorno alle 10. L’ex ministro dell’Interno è arrivato in auto in piazza Verga davanti al tribunale accompagnato dal suo avvocato, l’ex ministro leghista Giulia Bongiorno. Tutta la piazza è transennata e presidiata da carabinieri e polizia in vista della manifestazione organizzata nella vicina piazza Trento. Momenti di tensione davanti al tribunale di Catania tra fan di Salvini e manifestanti contro l’ex ministro. «Il popolo vuole Salvini al governo, questo processo è una vergogna», grida una giovane che tiene un cartello, mentre un uomo le risponde: «Vergogna». La zona è tutta transennata per impedire l’ingresso alle persone non accreditate.

Flash mob di Fratelli d’Italia per «portare la solidarietà al solido alleato e amico Matteo Salvini». «Al di là della solidarietà a Salvini, noi siamo in piazza soprattutto per ribadire un concetto, fondamentale per la tenuta nostra democrazia: un ministro che operi per fare esattamente quello che la maggioranza degli italiani gli chiedono, che operi per difendere le leggi e i confini di questa nazione non può essere mandato a processo per questo. Se questo precedente si apre vorrà dire che in Italia o vince la sinistra o vince la sinistra», ha affermato la presidente di FdI Giorgia Meloni. «Quello che accade oggi è mostruoso per lo Stato di diritto, la democrazia, la sovranità popolare. Il fatto che oggi ci siano partiti di governo in piazza a manifestare perchè Salvini finisca in galera poi la dice lunga», ha proseguito Meloni, nel corso del flash mob con lo striscione “Difendere i confini proteggere gli italiani”. «È scandaloso – ha aggiunto – che le stesse cose che ha fatto Salvini le ha fatte il ministro Lamorgese trattenendo le navi ma in quel caso gli avvisi di garanzia non sono arrivati».

La piazza contro Salvini

“Abbiamo già la sentenza. Salvini m…”. E’ la scritta spray su un grande striscione sistemato sopra un furgone appena giunto in piazza Trento a Catania, a poca distanza dal Palazzo di Giustizia dove è in corso l’udienza preliminare. La manifestazione è organizzata dal Comitato mai con Salvini Sicilia, i cui aderenti stanno anche distribuendo centinaia di rotoli di carta igienica con la foto del segretario della Lega. I manifestanti hanno anche srotolato un lungo striscione sulla strada con la scritta “La giustizia non la fa un tribunale”.